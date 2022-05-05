مصرع شخص ينقب عن الآثار فى منزل بالصف

لقى شخص مصرعه خلال التنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة الصف بمحافظة الجيزة.

البداية كانت بورود بلاغ إلى الأجهزة الأمنية بالجيزة، يفيد مصرع أحد الأشخاص انهارت عليه رمال حفرة بالصف.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن عاملا خلال الحفر والتنقيب عن الآثار، انهارت عليه الرمال مما أسفر عن مصرعه.

تم انتشال الجثة وضبط المتهمين بالتنقيب، والتحفظ على الأدوات المستخدمة في الحفر، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.