الخميس 05 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطل بحوزته 4 كيلو حشيش فى الجيزة

حشيش
حشيش
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تمكنت مباحث الجيزة، اليوم الخميس، من ضبط عاطل يروج ٤ كيلو من مخدر الحشيش في الصف.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام عامل، بالاتجار فى المواد المخدرة، مُتخذاً من دائرة مركز شرطة الصف مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، في الصف.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله سيارة ملاكى بالقرية محل سكنه، وبحوزته ٤ كيلو جرامات لمخدر الحشيش - هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة، بقصد الاتجار، والهاتف للتواصل مع عملائه.

يأتى ذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق. 

عامل المواد المخدرة الامن العام الصف الداخلية

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وائل لطفي

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