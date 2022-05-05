الخميس 05 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد إجراء قرعة الحج 2022 في مصر

الحج
الحج
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يبحث الكثير من المسلمين عن موعد إجراء قرعة الحج 2022 في مصر، حتى يتثنى لهم أداء مناسك الحج 2022، بالتزامن مع اقتراب موسم الحج للعام 1443 هـ - 2022 م.

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير موعد إجراء قرعة الحج 2022 في مصر.

 

موعد بدء التقديم لحج القرعة 2022 في مصر

وكانت وزارة الداخلية أعلنت الاثنين الماضي 2 مايو 2022، عن موعد بدء التقديم لحج القرعة 2022 في مصر، في عدد من مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع اقتراب موسم الحج 1443 – 2022.

وقالت وزارة الداخلية في بيانها إنه بمناسبة اقتراب موسم أداء فريضة الحج لعام 1443هـ/2022، وإعلان وزارة الداخلية قبول طلبات التقدم لحج القرعة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24/4/2022م حتى يوم الجمعة الموافق 6/5/2022، فقد تقرر البدء في إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية في إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1443هـ/2022م، خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 10/5/2022 وحتى يوم السبت الموافق 14/5/2022".

وينتهي التقديم على موسم الحج 2022 غدًا الجمعة، لتبدأ القرعة يوم 10 مايو 2022 وتنتهي يوم السبت 14 مايو 2022.

ويمكن التقديم على قرعة الحج (من هنا

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جدول موعد إجراء قرعة الحج 2022 في مصر


وقد قررت وزارة الداخلية أن موعد إجراء القرعة سيتم تقسيمه على عدد من المديريات في المحافظات على النحو التالي: 

الثلاثاء الموافق 10/5/2022

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (أسوان- الوادي الجديد – الفيوم – الشرقية – دمياط – مطروح- البحر الأحمر).

الأربعاء الموافق 11/5/2022

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (الأقصر- أسيوط – الجيزة- الدقهلية – بورسعيد – الإسكندرية – جنوب سيناء).

الخميس الموافق 12/5/2022

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (قنا – المنيا – القليوبية – الغربية – الإسماعيلية – البحيرة – شمال سيناء).

السبت الموافق 14/5/2022

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (سوهاج- بني سويف- المنوفية – كفر الشيخ – السويس- القاهرة).

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شروط قرعة الحج 2022

- ألا يزيد سن المتقدم لأداء فريضة الحج عن 65 عاما.

- ألا يكون سبق للمتقدم الحج من قبل طوال حياته.

- الحصول على أحد اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا، وخلوه من الأمراض المعدية.

- السماح للعضو بالتسجيل في جهة واحدة فقط، إما في وزارة التضامن أو الداخلية أو السياحة.

- يتم تسجيل بيانات المتقدمين للحج عبر بوابة الحج الموحدة المصرية (من هنا).

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