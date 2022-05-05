الخميس 05 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتهاء أعمال تبريد حريق اندلع في 3 أحواش بقنا

حريق
حريق
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انتهت قوات الحماية المدنية في قنا، منذ قليل، من أعمال التبريد لحريق اندلع في 3 أحواش بقرية الحلفاية التابعة لمركز نجع حمادي شمال قنا.

كانت قد نجحت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق نشب في 3 أحواش بقرية الحلفاية التابعة لمركز نجع حمادي شمال قنا.

البداية كانت بتلقى مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد السيطرة على حريق نشب فى 3 أحواش تابعة لمنازل في قرية الحلفاية بمركز نجع حمادى شمال قنا، وانتقال قوة من الحماية المدنية والسيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات والسيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.

قوات الحماية المدنية أعمال التبريد حريق 3 أحواش قنا

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