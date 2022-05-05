انتهاء أعمال تبريد حريق اندلع في 3 أحواش بقنا

انتهت قوات الحماية المدنية في قنا، منذ قليل، من أعمال التبريد لحريق اندلع في 3 أحواش بقرية الحلفاية التابعة لمركز نجع حمادي شمال قنا.

كانت قد نجحت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق نشب في 3 أحواش بقرية الحلفاية التابعة لمركز نجع حمادي شمال قنا.

البداية كانت بتلقى مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد السيطرة على حريق نشب فى 3 أحواش تابعة لمنازل في قرية الحلفاية بمركز نجع حمادى شمال قنا، وانتقال قوة من الحماية المدنية والسيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات والسيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.