الخميس 05 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بحث متواصل عن جثمان «ندى» ضحية الغرق الرابعة في سوهاج

غرق
غرق
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تواصل وحدة الإنقاذ النهري جهودها في البحث عن جثة الطفلة ندى والتي لقيت مصرعها أثناء محاولتها إنقاذ ابنة عمها التي سقطت بمياه ترعة الفاروقية بقرية العيساوية بمركز أخميم شرق محافظة سوهاج، في الواقعة التي هزت أرجاء المركز وجعلت عيد أهاليه عزاء وندب ونواح، حيث غرق أربعة فتيات أبناء عمومة، أثناء غسلهن أجوله بلاستيكية فارغة استعدادًا لموسم حصاد القمح على حافة الترعة، وانزلقت قدمي الأولى وسقطت بالترعة وحال محاولتهن إنقاذها سقطوا بالتتابع؛ ولعدم إجادتهن السباحة لفظوا أنفاسهن الأخيرة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده غرق أربع فتيات بترعة الفاروقية دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص وبسؤال المدعو (بخيت ز خ- 74 سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز)، قرر بأنه أثناء غسل حفيداته الاربعة:"إستير ع ب- 11 سنة- تلميذة بالصف الخامس الإبتدائي، وندى ن ب- 11 سنة- تلميذة بالصف الخامس الإبتدائي، نانسي ع ب- 11 سنة- تلميذة بالصف الخامس الابتدائي"، و"مارينا أ ب- 11 سنة- تلميذة بالصف الخامس الابتدائي- ويقيمون دائرة المركز"، أجوله بلاستيكية فارغة استعدادًا لموسم حصاد القمح، على حافة الترعة، انزلقت قدمي الأولى وسقطت بالترعة وحال محاولتهن انقاذها سقطوا بالتتابع؛ ما أدى لغرقهن، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

تم انتشال جثامين الأولى والثانية والثالثة، وتُكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج جهودها لانتشال جثمان الطفلة الرابعة.

وحدة الإنقاذ النهري جثة الطفلة ندى مصرع ترعة الفاروقية سوهاج

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وائل لطفي

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