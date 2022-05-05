الخميس 05 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 4 فى انقلاب سيارة بطريق كورنيش الإسكندرية

اسعاف
اسعاف
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تسبب حادث مروري على طريق الكورنيش، بمنطقة سيدى جابر فى الإسكندرية، في وفاة 3 أشخاص شابين وفتاة وإصابة فتاة أخرى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مساعد الوزير لأمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدى جابر، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق الكورنيش بمنطقة سيدى جابر ووجود متوفين.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع الحادث ورجال إدارة مرور الإسكندرية ورجال الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

بالمعاينة والفحص تبين وفاة 3 أشخاص بينهم شابين كان أحدهم يقود السيارة وآخر كان بجواره ووفاة فتاة وإصابة أخرى، تم نقل المتوفيين إلى مشرحة كوم الدكة والمصابة إلى المستشفى وجرى تسيير الحركة المرورية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.‏

حادث مرورى الكورنيش سيدي جابر الإسكندرية وفاة 3 أشخاص

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وائل لطفي

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