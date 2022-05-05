ماذا تفعل عندما يصاب طفلك بالاكتئاب الإكلينيكي؟ طبيب يجيب

يمكن أن يصاب الأطفال بالاكتئاب أيضًا، ومن وظيفتك كأب أن تعرف العلامات، ولا تترك الأمر يتطور بشكل سيء.

قالت الدكتورة نيهارا كراوس، استشاري علم النفس الإكلينيكي، مؤسس الجمعية الخيرية للصحة العقلية للشباب لصحيفة The Sun: "كثيرًا ما يُسألون عما إذا كان من الممكن تشخيص الأطفال والشباب بالاكتئاب الإكلينيكي حقًا.

الإجابة الخاصة بها: نعم، لأن الاكتئاب السريري مرض ويمكن أن يبدأ غالبًا في بداية منتصف الطفولة، ويؤثر على واحد من كل ثمانية أطفال وشباب، فمع خروجنا من عامين لم يسبق لهما مثيل ربما يكون من الصحيح القول إن العديد من الشباب سيشعرون بالتعب والانخفاض والسلبية.

إذن كيف يمكن للوالد أن يفصل بين حالات الصعود والهبوط هذه وبين العلامات المبكرة للاكتئاب؟

قد يكون التعرف على شخص ما يعاني من الاكتئاب أمرًا صعبًا، بغض النظر عما إذا كان طفلاً أو بالغًا.

الأشخاص المصابون بمرض الصحة العقلية لا يتجولون في البكاء معلنين أنهم مكتئبون. في الواقع ، قد تبدو جيدة تمامًا .

يقول الدكتور Krause: "بالنسبة إلى أحد الوالدين ، ليس من السهل تحديد العلامات لأن الإصابة بالاكتئاب لا تعني تلقائيًا أن الأطفال أو الشباب سوف ينظرون إلى الأسفل أو الحزن، يجب دائمًا تشخيص اكتئاب الطفولة أو المراهقين بواسطة متخصص مؤهل بشكل مناسب ، حيث لا تظهر جميع الأعراض الموصوفة لدى جميع الشباب.

العلامات والأعراض الـ12 هى:

تتمحور حول شعور عام بالحزن واليأس.

البكاء المستمر أو الحزن

اليأس

تغييرات روتين النوم

تغيرات الأكل

إعياء

يشكو من الألم

الانسحاب من الأنشطة التي استمتعوا بها والتواصل الاجتماعي

إظهار المواقف السلبية تجاه الواجبات المدرسية

صعوبة في التركيز

دافع ضعيف

زيادة في السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وإيذاء النفس والتفكير في الموت أو الانتحار

سلوكيات مهدئة للذات مثل الألعاب

يقول الدكتور كراوس إن بعض الأعراض قد لا تظهر تحت الرادار، يمكن أن تبدو طبيعية بالنسبة لمعظم المراهقين، لا سيما الانسحاب إلى سلوكيات تهدئة الذات ،غالبًا ما تكون الأنشطة أو الألعاب عبر الإنترنت حيث يمكنهم تجنب مواجهة الواقع، وقد يكون من الصعب فصل هذا بشكل خاص عن السلوك العام للمراهقين عبر الإنترنت والذي يمكن أن يكون مفرطًا.

يحدث الاكتئاب بسبب عدد من العوامل المتعلقة بالبيئة وعلم الوراثة وأحداث الحياة وعادات نمط الحياة، لكن في بعض الأحيان لا يوجد سبب واضح على الإطلاق لماذا قد ينتهي الأمر بشخص ما معاناة هذه الحالة.

يقول كراوس إن التاريخ العائلي للاكتئاب قد يؤهب لطفلك تشمل العوامل الأخرى "أي أحداث حياتية كبرى (على سبيل المثال ، طلاق أحد الوالدين) أو فجيعة غير متوقعة أو كبيرة".يمكن أيضًا أن يتطور التنمر أو الصدمة أو سوء الصحة الجسدية إلى اكتئاب، مضيفًا أن الشباب الذين قد يتساءلون عن حياتهم الجنسية أو جنسهم أو من مجتمع الميم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب.

إذا كنت تعتقد أن طفلك قد يكون مصابًا بالاكتئاب، فما الحل؟

يقول كراوس: "إذا كنت قلقًا، فإن الخطوة الأولى هي أن ترى طبيبك لتقييم الحالة البدنية وكذلك الحالة العقلية، كما أن التمارين المنتظمة فعالة في تنظيم الاكتئاب الخفيف واتباع خطة الأكل الصحي والنوم الكافي يجب أن يكون كل ذلك جزءًا من خطة العلاج، كما أن استخدام أسلوبًا يسمى علاج التنشيط السلوكي (BAT) والذي يساعد على تحديد أهداف لبدء القيام بأشياء تقدرها من أجل المساعدة في كسر الحلقة المفرغة من السلوكيات الاكتئابية لإعادتك إلى المسار الصحيح".