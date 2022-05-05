الخميس 05 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

جدول امتحانات الصف الثانى الإعدادى الأزهرى 2022

الصف الثاني الإعدادي
الصف الثاني الإعدادي الأزهري
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بدأ الطلبة والطالبات في البحث عن موعد امتحانات الصف الثاني الإعدادي الأزهري 2022، حيث يخوض الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الثاني بداية من الأسبوع المقبل.

وتقدم "الدستور" من خلال هذا التقرير جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الأزهري 2022 الذي يستمر على مدار 6 أيام يخوض فيه طلاب الأزهر امتحانات الصف الثاني الإعدادي الأزهري بداية من السابع من مايو 2022 وحتى الثاني عشر من نفس الشهر.

مراجعة امتحانات الصف الثاني الإعدادي الأزهري 2022 

وتقدم بوابة الأزهر التعليمة حلقات تعليمية لطلاب الصف الثاني الإعدادي الأزهري 2022 https://www.azhar.eg/prep2.html

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الأزهري 2022

اليوم الأول: السبت 7 مايو: الفقه من 9 إلى 11، زمن الاجابة ساعتان، واللغة العربية ورقة أولى النحو والصرف، من 11:30 إلى 1:30 زمن الإجابة ساعتان.

اليوم الثاني: الأحد 8 مايو: من 9 إلى 11، أصول الدين ورقة أولى تفسير وحديث، زمن الإجابة ساعتان، ومن 11:30 إلى 1:30، العلوم، زمن الإجابة ساعتان.

اليوم الثالث: الإثنين 9 مايو: من 9 إلى 11:30، اللغة العربية ورقة ثانية المطالعة والنصوص وفنون الكتابة والقصة، زمن الإجابة ساعتان ونصف، ومن 12 إلى 2 الهندسة، زمن الإجابة ساعتان.

امتحانات تانية اعدادي ازهري 2022

اليوم الرابع: الثلاثاء 10 مايو: من 9 إلى 11، أصول الدين ورقة ثانية التوحيد والسيرة، زمن الإجابة ساعتان، ومن 11:30 إلى 12:30، الدراسات الاجتماعية، زمن الإجابة ساعتان.

اليوم الخامس: الأربعاء 11 مايو: حفظ القرآن الكريم وتجويده، من 9 إلى 11، زمن الإجابة ساعتان، ومن 11:30 إلى 1:30، الجبر، زمن الإجابة ساعتان.

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مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائى الفصل الدراسى الثانى

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 للشعبتين الأدبية والعلمية «علوم ورياضيات»

اليوم الأخير: الخميس 12 مايو: من 9 إلى 11:30، اللغة الأجنبية، زمن الإجابة ساعتان ونصف، ومن 12 إلى 1:30 التربية الفنية، زمن الإجابة ساعة ونصف.

ملاحظات جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الأزهري 2022

يمتحن التلاميذ المبصرون شفويا في حفظ القرآن الكريم وتجويده والمطالعة والنصوص.

يمتحن التلاميذ المكفوفون شفويا في جميع المواد المقررة عليهم.

امتحان مادتي الحاسب الآلي والمستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة ويمتحن فيه الطلاب قبل الامتحان التحريري ويتحدد موعده بمعرفة المنطقة.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

السيسى.. صانع الفرحة

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