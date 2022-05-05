ضبط 245 قضية تموينية خلال 24 ساعة

نجحت وزارة الداخلية في ضبط عدد من قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 245 قضية تموينية بمضبوطات أكثر من (14) طن مواد غذائية.

وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية، تم ضبط 3 أطنان سلع غذائية، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من (7).

وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة (4) أطنان دقيق مدعم، وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط (244) قضية من بينها (61) قضية "خبز ناقص الوزن"، و(71) قضية "خبز غير مطابق للمواصفات.