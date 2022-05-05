الخميس 05 مايو 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 245 قضية تموينية خلال 24 ساعة

قضية تموينية
قضية تموينية
ads

نجحت وزارة الداخلية في ضبط عدد من قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 245 قضية تموينية بمضبوطات أكثر من (14) طن مواد غذائية.

وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية، تم ضبط 3 أطنان سلع غذائية، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من (7).

وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة (4) أطنان دقيق مدعم، وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط (244) قضية من بينها (61) قضية "خبز ناقص الوزن"، و(71) قضية "خبز غير مطابق للمواصفات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

السيسى.. صانع الفرحة

الأكثر قراءة

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 بنك المعرفة

جدول موعد صرف معاشات شهر يونيو 2022

«زيجات مؤقتة».. لماذا لا يستمر زواج رجال الأعمال بالفنانات طويلًا؟

دولار أم ذهب.. ما الملاذ الآمن لأموالك في زمن «الحرب الروسية»؟

«تعليم الوادي الجديد» يؤكد الجاهزية لامتحانات نهاية العام لصفوف النقل السبت المقبل

أسعار صرف الدولار فى مصر اليوم الخميس 5-5-2022 مقابل الجنيه للشراء والبيع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد العزيز يكتب: في الذكرى الثانية للشيخ الطبلاوي.. كلام عن حال دولة التلاوة

جمال رشدي

الأمانة.. سر النجاح

د.كريمة الحفناوى

ألف تحية للعمال فى عيدهم

مؤمن المحمدي

رمضان ولّى هاتها يا ساقى .. مشتاقة تسعى إلى مشتاق

د.رانيا محمد فوزي

الحاج عجمى القائد المحب.. «قراءة فى قائد جزيرة غمام»

حسين دعسة

منذ 74 عاما والقدس تتعرض لتهويد.. الى متى؟

ماجد حبته

ربع مليار رغيف يوميًا!

محمد العسيري

خليفة عمر فتحى فى حضرة الرئيس

صور

حديقة الحيوان فى الجيزة تستقبل زوارها فى أول أيام العيد

إقبال كبير على حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية خلال أول أيام العيد

مواطنون يحتفلون بعيد الفطر فى وسط البلد

محطة تل أبيب

المزيد

مستشار بالرئاسة الفلسطينية: الاحتلال يتحمل مسئولية التصعيد فى المسجد الأقصى

الأردن يدين اقتحام الأقصى ويطالب إسرائيل بوقف إجراءات تغيير الوضع التاريخي والقانوني

فلسطين: سماح الاحتلال للمستوطنين باقتحام الأقصى تجاهل لجهود تمديد التهدئة