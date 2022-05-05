الخميس 05 مايو 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 29 قضية مخدرات متنوعة خلال 24 ساعة

مخدرات
مخدرات
ads

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط الأكشاك والمقاهي والكافتيريات على مستوى الجمهورية.

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار 3 أيام عن ضبط (29) قضية متنوعة، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (34) متهم، كمية من مخدر الحشيش، وزنت (10,955 كيلو جرام)، وكمية من مخدر البانجو، وزنت (5 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (3,870 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الآيس "الشابو" ، وزنت (970 جرام)، وكمية من مخدر الأفيون ، وزنت (500 جرام)، وكمية من مخدر الاستروكس، وزنت (70 جرام، و عدد (2880) قرص مؤثر، وعدد (1000) قرص مخدر لعقار الكبتاجون، وتنفيذ (27) حكم قضائى متنوع.

رئيس التحرير

وائل لطفي

السيسى.. صانع الفرحة

الأكثر قراءة

«زيجات مؤقتة».. لماذا لا يستمر زواج رجال الأعمال بالفنانات طويلًا؟

جدول موعد صرف معاشات شهر يونيو 2022

أسعار صرف الدولار فى مصر اليوم الخميس 5-5-2022 مقابل الجنيه للشراء والبيع

حال وفاته..«التأمينات» توضح شروط أحقية الإخوة في معاشات المؤمن عليه

بعد زواج استمر عامين.. تفاصيل انفصال أحمد أبوهشيمة وياسمين صبرى

مصر تستعد لاستقبال بطولة العالم للاسكواش بمتحف الحضارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

رمضان ولّى هاتها يا ساقى .. مشتاقة تسعى إلى مشتاق

د.رانيا محمد فوزي

الحاج عجمى القائد المحب.. «قراءة فى قائد جزيرة غمام»

حسين دعسة

منذ 74 عاما والقدس تتعرض لتهويد.. الى متى؟

ماجد حبته

ربع مليار رغيف يوميًا!

محمد العسيري

خليفة عمر فتحى فى حضرة الرئيس

خالد عكاشة

الرئيس بايدن فى قلعة السلاح الأمريكى

إبراهيم داود

طريقة جاليانو

مايكل كمال

قبول ذاتك.. طريقك لتحقيق التغيير

صور

حديقة الحيوان فى الجيزة تستقبل زوارها فى أول أيام العيد

إقبال كبير على حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية خلال أول أيام العيد

مواطنون يحتفلون بعيد الفطر فى وسط البلد

محطة تل أبيب

المزيد

مستشار بالرئاسة الفلسطينية: الاحتلال يتحمل مسؤولية التصعيد في المسجد الأقصى

الأردن يدين اقتحام الأقصى ويطالب إسرائيل بوقف إجراءات تغيير الوضع التاريخي والقانوني

فلسطين: سماح الاحتلال للمستوطنين باقتحام الأقصى تجاهل لجهود تمديد التهدئة