ضبط 29 قضية مخدرات متنوعة خلال 24 ساعة

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط الأكشاك والمقاهي والكافتيريات على مستوى الجمهورية.

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار 3 أيام عن ضبط (29) قضية متنوعة، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (34) متهم، كمية من مخدر الحشيش، وزنت (10,955 كيلو جرام)، وكمية من مخدر البانجو، وزنت (5 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (3,870 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الآيس "الشابو" ، وزنت (970 جرام)، وكمية من مخدر الأفيون ، وزنت (500 جرام)، وكمية من مخدر الاستروكس، وزنت (70 جرام، و عدد (2880) قرص مؤثر، وعدد (1000) قرص مخدر لعقار الكبتاجون، وتنفيذ (27) حكم قضائى متنوع.