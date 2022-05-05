الخميس 05 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تنفيذ 35 ألف حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة

حملات أمنية
حملات أمنية
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شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عدة حملات أمنية بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة فى مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ «35684» حكما قضائيا متنوعا، حيث تم تنفيذ 98 حكم جناية و11161 حكم حبس جزئي، و2310 أحكام حبس مستأنف، و16106 أحكام غرامة، و6009 مخالفات.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط تشكيل عصابي ضم (5) متهمين ارتكبوا حادث سرقة سيارة، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (77) قضية مخدرات، وتم ضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت (2,008 كيلوجرام)، وكمية من مخدر البانجو وزنت (14,280 كيلوجرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (1,359 كيلوجرام)، وكمية من مخدر الشابو وزنت (1,425 كيلوجرام)، وكمية من مخدر البودر وزنت (274 جراما)، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت (100 جرام)، وكمية من مخدر الآيس وزنت (59 جراما)، وكمية من مخدر الأفيون وزنت (20 جراما)، وتم ضبط (293) قرصا مخدرا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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