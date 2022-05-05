إصابة ربة منزل وابنتها تعدى عليهما آخرين فى قنا

أُصيبت ربة منزل وابنتها، اليوم الخميس، بإصابات متفرقة بعد التعدي عليهما من آخرين بسبب خلافات، بمركز أبوتشت بقنا.

وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا بالعثور على (وعد .ع.) - 45 عامًا - ربة منزل، مُصابة بسحجات وكدمات، و(توحيد.ب) - 21 عامًا - مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، على طريق "المحارزة- أبوتشت"، بعد التعدي عليهم من قبل آخرين، وجارِ تكثيف الإجراءات لمعرفة الأسباب وضبط الجناة.

وتم نقل المصابتين إلى مستشفى أبوتشت، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.