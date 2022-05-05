الخميس 05 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سيولة مرورية بالطريق الدائري الزراعي في أخر أيام العيد

جريدة الدستور
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يشهد الطريق الدائري والطريق الزراعي “القاهرة - القليوبية”، بمحافظة القليوبية، صباح اليوم الخميس حالة من  السيولة المرورية، للقادم من الزراعي للمؤسسة وميدان الزراعة وصولا لموقف أحمد حلمي.

ويكثف مرور القليوبية، من تواجده بالمحاور الرئيسية والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بالشوارع، ولتسهيل وصول المواطنين.

وكلف مدير المرور، بانتشار لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.

يذكر أن إدارة مرور القليوبية واصلت توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

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