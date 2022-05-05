كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 5-5-2022 ، حيث من المتوقع أن يسود البلاد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية ووسط سيناء، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على معظم الأنحاء.

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 5-5-2022



وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيهما من مترين إلى 2،5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-



العظمى الصغرى

القاهرة 28 17

الإسكندرية 22 17

وادي النطرون 24 17

طنطا 27 17

شبين الكوم 28 17

دمنهور 27 17

بلطيم 23 17

مطروح 22 16

السلوم 23 15

سيوة 26 15

بورسعيد 23 18

دمياط 23 17

الزقازيق 27 18

المنصورة 28 17

الإسماعيلية 29 17

السويس 29 17

العريش 23 16

رفح 23 16

رأس سدر 23 18

نخل 23 15

نويبع 26 19

طابا 25 16

كاترين 24 11

الطور 26 23

شرم الشيخ 32 24

الغردقة 32 25

مرسى علم 33 23

الفيوم 28 18

بني سويف 28 18

المنيا 29 19

أسيوط 29 20

سوهاج 30 20

قنا 34 21

الأقصر 36 24

أسوان 36 24

إدفو 35 25

أبو سمبل 36 25

الوادي الجديد 36 21

شلاتين 34 24

أبو رماد 32 23

حلايب 30 25

رأس حدربة 30 25