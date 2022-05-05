الخميس 05 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

شقيق صلاح يسخر من جوارديولا: «هيموت على الدورى»

جوارديولا
جوارديولا
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سخر نصر صلاح، شقيق نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، من بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي، بعد الإقصاء من دور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني.

ونشر نصر صلاح كوميك ساخر عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، يلمح لإراحة جوارديولا عددا من لاعبيه خلال مباراة ريال مدريد من أجل مواجهة نيوكاسل الهامة في الدوري.

ويتنافس ليفربول بقيادة صلاح مع السيتي على لقب الدوري، حيث الفارق بين الناديين نقطة لصالح الفريق السماوي مع تبقى 4 مباريات للفريقين.

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