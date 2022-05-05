الخميس 05 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

روسيا: اليهود متواطئون فى الهولوكوست

يائير لابيد
يائير لابيد
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قالت موسكو، إنها أولت اهتمامًا بتصريحات وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد المضادة والمحرفة للتاريخ، والتي توضح إلى حد ما نهج حكومة إسرائيل الحالي الداعم لنظام النازيين الجدد في كييف.

وقال الوزير الإسرائيلي حرفيًا: "اليهود لم يقضوا على أنفسهم بنفسهم في الهولوكوست، وإن اتهام اليهود بمعاداة السامية، هو مستوى صارخ لعنصرية مضادة لليهود".

وقالت وزارة الخارجية الروسية في تعليقها، إنه "لا تزال وسائل الإعلام الغربية و(بعض الليبراليين الروس) يتجادلون بشأن وجود نازيين جدد في أوكرانيا، وإحدى حججهم العتيدة التي يستندون إليها هي اعتبار فلاديمير زيلينسكي من أصول يهودية، هذه الحجة غير مقبولة وماكرة؛ لأن التاريخ للأسف يعلم بتعاون اليهود مع النازيين.

وأضافت: فقد عين الألمان الصناعيين اليهود رؤساء للأحياء اليهودية والمجالس اليهودية ("Judenrats") في بولندا ودول أوروبا الشرقية الأخرى، حتى أن بعضهم قام بأعمال وحشية لا تنسى، فمثلًا كان جاكوب لايكين يقوم بمراقبة اليهود في وارسو ويبلغ عنهم للمحتلين الألمان، وكان بهذا يحكم على مواطنيه بالموت المؤكد، وأما حاييم رومكوفسكي، فقد عرض على يهود لودز إعطاء أطفالهم للنازيين مقابل إنقاذ حياة البالغين من سكان الحي اليهودي وبقائهم على قيد الحياة، وهناك أدلة كثيرة على أقواله".

وتقول الوزارة: "نتفق مع البروفيسور دريفوس من جامعة تل أبيب، بأن تواطؤ اليهود في الهولوكوست، هو "ظاهرة هامشية"، (ليس من المحرمات، بل هو موضوع للدراسة)، تكمن المأساة التاريخية في أن بعض اليهود أجبروا خلال الحرب العالمية الثانية، على المشاركة بالجرائم".

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