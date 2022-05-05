مواعيد مباريات اليوم الخميس 5-5-2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس 5 - 5 - 2022 العديد من المباريات المهمة، أبرزها مباراة روما ضد ليستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي



جلاسكو رينجرز X لايبزيج – 9 مساء - beIN Sports 3 HD Premium

آينتراخت فرانكفورت X وست هام – 9 مساء - beIN Sports 2 HD Premium

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي



روما X ليستر سيتي – 9 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

مارسيليا X فينورد – 9 مساء - beIN Sports HD Xtra 1

مباريات الدوري الإيطالي



ساليرنيتانا X فينيزيا – 6 مساء - Lega Serie A YouTube

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان



التعاون X الاتفاق – 6.20 مساء

الباطن X الأهلي – 7.50 مساء