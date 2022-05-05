الخميس 05 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مواعيد مباريات اليوم الخميس 5-5-2022 والقنوات الناقلة

مباريات
مباريات
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تقام اليوم الخميس 5 - 5 - 2022 العديد من المباريات المهمة، أبرزها مباراة روما ضد ليستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

 

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي
 

جلاسكو رينجرز X لايبزيج – 9 مساء - beIN Sports 3 HD Premium

آينتراخت فرانكفورت X وست هام – 9 مساء - beIN Sports 2 HD Premium

 

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي
 

روما X ليستر سيتي – 9 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

مارسيليا X فينورد – 9 مساء - beIN Sports HD Xtra 1

 

مباريات الدوري الإيطالي
 

ساليرنيتانا X فينيزيا – 6 مساء - Lega Serie A YouTube

 

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
 

التعاون X الاتفاق – 6.20 مساء

الباطن X الأهلي – 7.50 مساء

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وائل لطفي

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