مواعيد مباريات اليوم الخميس 5-5-2022 والقنوات الناقلة
تقام اليوم الخميس 5 - 5 - 2022 العديد من المباريات المهمة، أبرزها مباراة روما ضد ليستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي
جلاسكو رينجرز X لايبزيج – 9 مساء - beIN Sports 3 HD Premium
آينتراخت فرانكفورت X وست هام – 9 مساء - beIN Sports 2 HD Premium
مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي
روما X ليستر سيتي – 9 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
مارسيليا X فينورد – 9 مساء - beIN Sports HD Xtra 1
مباريات الدوري الإيطالي
ساليرنيتانا X فينيزيا – 6 مساء - Lega Serie A YouTube
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
التعاون X الاتفاق – 6.20 مساء
الباطن X الأهلي – 7.50 مساء