وزير الدفاع الروسى: سنستهدف أى وسيلة نقل تتبع للناتو محملة بالأسلحة

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إن قواته سوف تستهدف أي وسيلة نقل تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) محملة بالأسلحة تصل إلى أوكرانيا.

وأكد وزير الدفاع الروسي – بحسب روسيا اليوم - إن "الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو يواصلون ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا"، مؤكدا أن " أي وسيلة نقل لحلف شمال الأطلسي تصل إلى الأراضي الأوكرانية، تحمل أسلحة أو عتادا لتلبية احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية سنعتبرها هدفا مشروعا للتدمير".

وأضاف أن القوميين الأوكرانيين يتجاهلون مطالبتنا لهم إطلاق سراح المدنيين من مجمع "آزوفستال" وإلقاء أسلحتهم.

وأوضح أن "الاقتراحات المتكررة الموجهة للقوميين بالإفراج عن المدنيين وإلقاء السلاح، مع ضمان إنقاذ الأرواح والمعاملة اللائقة وفق القانون الدولي، تم تجاهلها. ونحن نواصل هذه المحاولات (لإقناعهم)".

وتابع: "يتم فتح ممرات إنسانية يوميا وكذلك يتم إعلان تهدئة، لضمان الإجلاء الآمن للمدنيين من مناطق المعارك"