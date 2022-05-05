الخميس 05 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

المدير الفنى لريال مدريد يرد على تصريحات محمد صلاح

كارلو أنشيلوتي
كارلو أنشيلوتي
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رد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على تصريحات محمد صلاح، جناح ليفربول حيث صرح برغبته في مواجهة النادي الملكي بنهائي دوري أبطال أوروبا.

 

وأكد أنشيلوتي أن مواجهة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون بمثابة الديربي بالنسبة له، مشيدًا بالألماني يورجن كلوب مدرب الريدز.

 

وأقصى ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي وتغلب عليه بثلاثية لهدف في ريمونتادا مثيرة بنصف النهائي وسيواجه ليفربول في العاصمة الفرنسية باريس بالمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

 

وتحدث أنشيلوتي عقب المباراة في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، وقال عن تصريحات محمد صلاح: "الشعور الذي ينتاباني هو أنني سعيد للغاية بالوصول إلى النهائي، مرة أخرى ضد ليفربول وهي ثلاث نهائيات كمدرب ضدهم، لقد عشت في ليفربول لمدة عامين وهذا ديربي بالنسبة لي لأنني ما زلت أحب إيفرتون".

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