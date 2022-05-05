محمد صلاح يغرد بعد تأهل ريال مدريد إلى نهائى دورى أبطال أوروبا

قال نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، في أول تغريدة له بعد تأهل ريال مدريد الاسباني، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ليواجه ليفربول في مباراة تستضيفها باريس يوم 28 مايو الجاري: "لدينا حساب لتسويته".



كان ليفربول تأهل، الثلاثاء، إلى النهائي العاشر له في دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على فياريال الإسباني 3-2.

وكان صلاح قد كشف عقب تأهل فريقه الإنجليزي إلى النهائي، يوم الثلاثاء، أنه يرغب في مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لسبب شخصي.