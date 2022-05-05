الخميس 05 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«فتح» تدعو الفلسطينيين لـ«النفير العام»

حركة فتح
حركة فتح
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دعت حركة "فتح" كوادرها وأبناء الشعب الفلسطيني إلى النفير العام في كافة مناطق التماس وشد الرحال إلى مدينة القدس والمسجد الأقصى.

وأكدت حركة "فتح"، في بيان لها، أنها "ستواصل التصدي للعدوان الإسرائيلي على مدينة القدس وجنين وكافة محافظات الوطن بكل السبل المتاحة، التي كفلها القانون الدولي في مواجهة الاستعمار الاستيطاني الصهيوني".

وقال البيان: "على أبناء شعبنا شد الرحال يوم غد الخميس إلى المسجد الأقصى، والاعتكاف به، ورفع علم فلسطين في باحات المسجد، رفضا لاقتحامات المستوطنين المتكررة لباحات المسجد الأقصى المبارك".

وشددت الحركة على "وحدة الدم والمصير الفلسطيني ورفض كل محاولات الاحتلال تفتيت الوحدة الفلسطينية التي عمدت بدماء الشهداء"، مؤكدة أن "القدس قلب فلسطين، والضفة وغزة ساعديها الضاربين".

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