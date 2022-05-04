النمسا تقدم 46 مليون يورو مساعدات لأوكرانيا و4 ملايين يورو لبرنامج الغذاء

قررت الحكومة النمساوية تقديم 46 مليون يورو إضافية كمساعدات إنسانية لأوكرانيا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة المستشار كارل نيهمر وفي إطار الاستجابة للكارثة الإنسانية في أوكرانيا نتيجة الحرب الروسية .

وأشار بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم الأربعاء، إلى أن الحكومة تقدم ما يقرب من 46 مليونًا إضافية من صندوق الكوارث الخارجية التابع لوزارة الخارجية، حيث تجاوز إجمالي ميزانية المساعدات الإنسانية 100 مليون يورو لأول مرة هذا العام.

ولفت البيان الى موافقة الحكومة على تخصيص 4 ملايين يورو أخرى لبرنامج الغذاء العالمي للقيام بعمل هام في لبنان وسوريا واليمن وليبيا وذلك نظرًا لارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية ونقص صادرات الحبوب من روسيا وأوكرانيا، حيث يتوقع برنامج الأغذية العالمي زيادة كبيرة في الطلب.

وقال المستشار كارل نيهمر - بحسب البيان - إن مصائر وصور معاناة الشعب الأوكراني محبطة وتترك أحيانًا شعوراً بالعجز ولكن هناك إصرار من النمساويين على مساعدة المتضررين.

ومن جانبه، ذكر نائب المستشار فيرنر كوجلر أنه سيتم استخدام ما لا يقل عن 15 مليون يورو من الأموال التي تم الإعلان عنها اليوم لتمويل مشاريع لتخفيف المصاعب الإنسانية لا سيما تلك التي تعاني منها النساء والأطفال، كما سيتم توفير ما لا يقل عن 5 ملايين يورو للمنظمات الخيرية العاملة في جمهورية مولدوفا والتي تتأثر بشكل خاص بتدفق اللاجئين من أوكرانيا.