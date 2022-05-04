وظائف البريد المصري 2022.. وشروط التقديم

يبحث شباب الخريجين وأصحاب المؤهلات العليا عن وظائف البريد المصري 2022.

ويستعرض «الدستور» وظائف البريد المصري 2022، حتى يتثنى على المواطنين التقديم على تلك الوظائف والفوز بها.

وظائف البريد المصري 2022

أتاحت هيئة البريد المصري خلال 2022، عدد من الوظائف للجنسين” شباب – إناث” لكافة المؤهلات العليا والمتوسطة والعادية لعام 2022، والتي جاءت كالآتي:

مدير مركز الاتصالات

مدير المبيعات

موظف كتابي

مدير الموارد البشرية

مدير عمليات

مدير حسابات المبيعات

محلل العقود

مهندسين

مندوبين سيارات وموتوسيكلات، للشباب والبنات والمؤهلات عليا.

المشرفين تنفيذ

مدير التسويق

محاسبين

التسويق التنفيذيين

شروط التقديم على وظائف البريد المصري 2022

الجدية والالتزام في العمل.

الالتزام والسير تبعا لقوانين العمل.

العمل تحت أي ضغط وتحت أي ظروف.

لا يتخطى العمر عن 35 سنة.

يتميز بالمظهر الحسن وجيد السلوك والتعامل مع العملاء.

إنهاء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

أن تكون الحالة الجنائية الخاصة بالمتقدم للوظيفة فارغة، بمعنى أنه ليس مطلوباً لقضايا تخص الدولة.

أن يكون صاحب جنسية مصرية.

يجب ألا يكون مؤمن عليه من أي جهة أخرى، لأنه سيتم منحه جميع التأمينات من قبل الهيئة.

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الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف البريد المصري 2022

الشهادة الدراسية الخاصة بالمتقدم.

صحيفة الحالة الجنائية ما يسمى بـ”الفيش والتشبيه” ويكون تم تجهيزها والانتهاء منها في فترة الثلاث شهور.

الشهادة الخاصة لقيد مكتب العمل ما يسمى بـ”كعب العمل “

عدد 6 صور حديثة للمتقدم للوظيفة.

شهادة الجيش، أو شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية.

صورة حديثة من شهادة الميلاد، وعدد 4 صور من البطاقة الشخصية.

إرسال السيرة الذاتية مع كتابة أرقام التليفونات الخاصة بالمتقدم للوظيفة، وجميع بيانات الشخص المتقدم للوظيفة الحالية.

صورة المؤهل الدراسي

صورة من شهادة ICDL للعمل في وظيفة محاسبين

صورة من اشتراك الكارنيه النقابة لوظائف محاسبين

صورة من رخصة القيادة لوظيفة سائق سيارة

صورة من شهادة أو ترخيص مزاولة حرفة من مديرية القوى التي تعمل بها.

يمكن إرسال السيرة الذاتية من خلال البريد الإلكتروني الخاص بهيئة البريد المصري ([email protected])

ثم تقوم بإدخال بياناتك

وإرفاق ملفين PDF أول ملف سيكون السيرة الذاتية والآخر للأوراق المطلوبة.