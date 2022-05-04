الأربعاء 04 مايو 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وظائف البريد المصري 2022.. وشروط التقديم

البريد المصري
البريد المصري
ads

يبحث شباب الخريجين وأصحاب المؤهلات العليا عن وظائف البريد المصري 2022. 

ويستعرض «الدستور» وظائف البريد المصري 2022، حتى يتثنى على المواطنين التقديم على تلك الوظائف والفوز بها.

وظائف البريد المصري 2022

أتاحت هيئة البريد المصري خلال 2022، عدد من الوظائف للجنسين” شباب – إناث” لكافة المؤهلات العليا والمتوسطة والعادية لعام 2022، والتي جاءت كالآتي:

  • مدير مركز الاتصالات
  • مدير المبيعات
  • موظف كتابي
  • مدير الموارد البشرية
  • مدير عمليات
  • مدير حسابات المبيعات
  • محلل العقود
  • مهندسين
  • مندوبين سيارات وموتوسيكلات، للشباب والبنات والمؤهلات عليا.
  • المشرفين تنفيذ
  • مدير التسويق
  • محاسبين
  • التسويق التنفيذيين

مواعيد عمل البريد المصري بعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2022

مصر تدين هجومًا إرهابيًا استهدف قاعدة بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال

طارق الشناوى عن أفلام عيد الفطر: من أقوى مواسم السينما

موعد عيد الأضحى 2022 في مصر والأعياد والإجازات الرسمية لنهاية العام

شروط التقديم على وظائف البريد المصري 2022

  • الجدية والالتزام في العمل.
  • الالتزام والسير تبعا لقوانين العمل.
  • العمل تحت أي ضغط وتحت أي ظروف.
  • لا يتخطى العمر عن 35 سنة.
  • يتميز بالمظهر الحسن وجيد السلوك والتعامل مع العملاء.
  • إنهاء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
  • أن تكون الحالة الجنائية الخاصة بالمتقدم للوظيفة فارغة، بمعنى أنه ليس مطلوباً لقضايا تخص الدولة.
  • أن يكون صاحب جنسية مصرية.
  • يجب ألا يكون مؤمن عليه من أي جهة أخرى، لأنه سيتم منحه جميع التأمينات من قبل الهيئة.

قد يهمك أيضًا: جدول موعد صرف معاشات شهر يونيو 2022

الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف البريد المصري 2022

  • الشهادة الدراسية الخاصة بالمتقدم.
  • صحيفة الحالة الجنائية ما يسمى بـ”الفيش والتشبيه” ويكون تم تجهيزها والانتهاء منها في فترة الثلاث شهور.
  • الشهادة الخاصة لقيد مكتب العمل ما يسمى بـ”كعب العمل “
  • عدد 6 صور حديثة للمتقدم للوظيفة.
  • شهادة الجيش، أو شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية.
  • صورة حديثة من شهادة الميلاد، وعدد 4 صور من البطاقة الشخصية.
  • إرسال السيرة الذاتية مع كتابة أرقام التليفونات الخاصة بالمتقدم للوظيفة، وجميع بيانات الشخص المتقدم للوظيفة الحالية.
  • صورة المؤهل الدراسي
  • صورة من شهادة ICDL للعمل في وظيفة محاسبين
  • صورة من اشتراك الكارنيه النقابة لوظائف محاسبين
  • صورة من رخصة القيادة لوظيفة سائق سيارة
  • صورة من شهادة أو ترخيص مزاولة حرفة من مديرية القوى التي تعمل بها.

يمكن إرسال السيرة الذاتية من خلال البريد الإلكتروني الخاص بهيئة البريد المصري ([email protected])

ثم تقوم بإدخال بياناتك

وإرفاق ملفين PDF أول ملف سيكون السيرة الذاتية والآخر للأوراق المطلوبة.

وظائف البريد المصري 2022 وظائف البريد المصري البريد المصري وظائف خاليه وظائف البريد

مواد متعلقة

بعد ترشيح أحمد زكي لـ«فارس في المدينة».. لماذا غامر محمد خان بـ«حميدة» الوجه الجديد؟

حريق يلتهم محل لعب أطفال وإكسسوارات فى ميت غمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

السيسى.. صانع الفرحة

الأكثر قراءة

جدول موعد صرف معاشات شهر يونيو 2022

حفيد «وحش الشاشة»..محمد جمال: تحديت نفسي في تجسيد شخصية الإرهابي بـ«الاختيار 3» (صور)

«الفيدرالي الأمريكي» يقرر رفع معدل الفائدة نصف نقطة مئوية

رابط التسجيل في لجنة العفو الرئاسي والمستندات والبيانات المطلوبة

وظائف البريد المصري 2022.. وشروط التقديم

بالصور.. تقرير يكشف زيف ادعاءات واقعة سمر العمريطى فى السلام الدولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ربع مليار رغيف يوميًا!

محمد العسيري

خليفة عمر فتحى فى حضرة الرئيس

خالد عكاشة

الرئيس بايدن فى قلعة السلاح الأمريكى

إبراهيم داود

طريقة جاليانو

مايكل كمال

قبول ذاتك.. طريقك لتحقيق التغيير

كريم فرغلى

واحد تانى يصالح حلمى الأولانى

ماجد حبته

صلاة العيد رقم 2849

فيصل شمس

هل ظلمتنا الفيفا فى مباراة السنغال؟

صور

حديقة الحيوان فى الجيزة تستقبل زوارها فى أول أيام العيد

إقبال كبير على حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية خلال أول أيام العيد

مواطنون يحتفلون بعيد الفطر فى وسط البلد

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسمح باستئناف اقتحامات المستوطنين للأقصى وتخرب سماعاته الخارجية

مباحثات أمريكية إسرائيلية حول عقد اجتماع لقادة المنطقة خلال زيارة بايدن لإسرائيل

وزير الأوقاف الفلسطينى: رفع الأعلام الإسرائيلية في المسجد الأقصى اعتداء صارخ على المقدسات