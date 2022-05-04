الأربعاء 04 مايو 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ننشر تحريات رجال المباحث فى حريق عقار الإعلامية لميس سلامة

حريق منزل الإعلامية
حريق منزل الإعلامية لميس سلامة
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أنهى رجال المباحث الجنائية تحرياتهم الأولية، في حادث نشوب حريق بعقار الإعلامية لميس سلامة، بشارع شبين الكوم بمحافظة الإسماعيلية.

وكشفت التحريات الأولية، أن ماسا كهربائيا تسبب في نشوب الحريق، وأدى لانفجار 5 أسطوانات غاز والذي نتج عنها تصاعد ألسنة اللهب، وقد تم الإخماد عقب تدخل رجال الحماية المدنية والسيطرة على الحريق.

يذكر أن الإعلامية لميس سلامة قد نشرت بثا مباشرا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، “فيس بوك”، توضح فيه نشوب حريق داخل منزلها، حيث توجه رجال الحماية المدنية لمكان الحريق على الفور. 

وتمكن رجال الحماية المدنية خلال دقائق معدودة من محاصرة النيران، وإخمادها بعد أن فرضت كردونا أمنيا.

الإسماعيلية الحماية المدنية فيس بوك المباحث الجنائية حريق منزل الإعلامية لميس سلامة تحريات الامن

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