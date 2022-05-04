حريق يلتهم محل لعب أطفال وإكسسوارات فى ميت غمر

نشب حريق اليوم الأربعاء، في أحد المحلات في مركز ميت غمر التابع لمحافظة الدقهلية، ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماده.

وتبين من المعاينات، أن المحل خاص بالـ"إكسسوارات ولعب الأطفال والبرفانات" بقرية كوم النور، وقد التهمت النيران كافة محتوياته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

كان قد تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث المديرية بنشوب حريق هائل داخل محلين لبيع لعب الأطفال والإكسسوارات والبرفانات بقرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر ملك أحمد س ال، وذلك بالسوق الموجودة بالقرية.

انتقلت قوات الحماية المدنية، وتبين قيام الأهالي بالسيطرة على الحريق قبل أن يمتد لباقي أجزاء العقار.

وبالفحص تبين احتراق محتويات المحلات بالكامل، ولم يتبين أسباب الحريق حتى الآن، وجار تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.