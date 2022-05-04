الأربعاء 04 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط التسجيل في لجنة العفو الرئاسي والمستندات والبيانات المطلوبة

العفو الرئاسي
العفو الرئاسي
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يبحث أهالي المساجين في مصر خلال تلك الفترة عن رابط التسجيل في لجنة العفو الرئاسي، الذي أطلقته لجنة العفو الرئاسي التي تم إعادة تفعيلها مؤخرًا، عبر منصة إلكترونية لتقديم طلبات العفو من خلالها، ويستقبل الطلبات عدد من الجهات هي المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ. 

رابط التسجيل في لجنة العفو الرئاسي

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال التقرير التالي رابط التسجيل في لجنة العفو الرئاسي، وكذلك المستندات المطلوبة لملء استمارة العفو الرئاسي إلكترونيًا.

ينتظر الكثير من أهالي المسجونين في مصر، المناسبات المختلفة من أجل الحصول على العفو الرئاسي عن أبنائهم أو أقاربهم أو أحبابهم.

ويرغب الكثير منهم في التقديم لأقاربهم، ومعرفة المستندات المطلوبة لذلك، ويجب على الراغبين في التقديم على العفو الرئاسي التوجه إلى لجنة العفو الرئاسي وعنوانها: 57 شارع مصدق الدور السادس، أو الذهاب إلى مقر مصلحة السجون لتقديم طلب بذلك مرفقًا به حسن السير والسلوك.

يقوم بتقديم طلب للموظفين المتواجدين للحصول على العفو، ثم يتسلم استمارة ويقوم بكتابتها وبها رقم القضية واسم الشخص المطلوب الحصول على عفو رئاسي له.

كما يمكن التقديم على ذلك إلكترونيًا من خلال الدخول على رابط استمارة لجنة العفو الرئاسي (من هـنا).

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الآن.. رابط استمارة طلب العفو الرئاسى على موقع المؤتمر الوطنى للشباب

تعرف على البيانات المطلوبة لملء استمارة العفو الرئاسى 2022 إلكترونيًا

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وفي حالة عدم إصدار بحقهم أي أحكام قضائية، "يجب كتابة الاسم الرباعي - يجب كتابة الرقم القومي - يجب كتابة رقم القضية "، وإدخال المحافظة التابع لها.

ثم إدخال بيانات من قام بالتسجيل للتواصل معه، وجاءت البيانات كالآتي: “الاسم الرباعي - يجب كتابة الرقم القومي - يجب كتابة رقم الهاتف - يجب كتابة البريد الإلكتروني”.

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الأوراق المطلوبة للتسجيل في لجنة العفو الرئاسي

  • كتابة رقم القضية فقط.
  • كتابة أسبابك الخاصة بالمسجون وظروفه سواء الاجتماعية أو الصحية.
  • إرفاق شهادة حسن السير والسلوك بطلب التقديم للحصول على العفو.
  • رابط موقع المؤتمر الوطني للشباب لجنة العفو الرئاسي 2022

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 شروط يجب توافرها عند طلب عفو رئاسي 2022

  1. يكون التقديم للحصول على العفو الرئاسي متاحاً لجميع المسجونين.
  2. لا يشترط قضاء مدة معينة من العقوبة حتى تتقدم بطلب عفو.
  3. لا يشترط لتقديم طلب العفو الرئاسي وجود صفة في تقديم الطلب وإنما يكفي توكيل خاص من المسجون للشخص.
  4. يكون التقديم للعفو الرئاسي مرة واحدة فقط.
  5. وأخيرا في حال عدم الرد، هناك فرصة في أن يتظلم أمام الجهة المختصة، ويطعن أمام مجلس الدولة.
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