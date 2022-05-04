الأربعاء 04 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل يتاجر فى 150 طربة حشيش بالشرقية

حشيش
حشيش
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قررت جهات التحقيق حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في المخدرات، وعرض المضبوطات على المعمل الكيماوي.

كلن اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى معلومات تفيد تردد عاطل من شمال سيناء على مدينة العاشر من رمضان للاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع. 

وأكدت التحريات التي أشرف عليها اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، صحة تلك المعلومات، وأن المتهم من منطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وتخصص في الاتجار في مُخدر الحشيش بكميات كبيرة ويتخذ من الظهير الصحراوي لمدينة العاشر من رمضان مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

تم رصد تحركاته وضبطه بقسم أول العاشر من رمضان وبحوزته 150 طربة لمُخدر الحشيش، وزنت 15 كيلو جراما تقدر قيمتها بمليون جنيه.

حبس عاطل المعمل الكيماوي المخدرات الشرقية شمال سيناء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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