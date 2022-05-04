الأربعاء 04 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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هل يجوز صيام الست من شوال قبل القضاء؟.. وموعد بدايتها

صيام
صيام
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يشغل أذهان الكثير من المسلمين سؤالً خلال شهر شوال وعيد الفطر 2022، وهو هل يجوز صيام الست من شوال (الستة البيض) قبل القضاء، والجمع بين نية قضاء رمضان وصيام الست من شوال أو كما يطلق عليهم الست البيض، وقد أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، وكذلك دار الإفتاء عن ذلك السؤال.

وتستعرض "الدستور" خلال ذلك التقرير الإجابة عن سؤال هل يجوز صيام الست من شوال قبل القضاء.

هل يجوز صيام الست من شوال قبل القضاء؟

أجابت دار الإفتاء المصرية عن السؤال الذي يشغل أذهان الكثير من المسلمين في تلك الفترة خاصة عقب عيد الفطر 2022، وقالت إن المسلم إذا ما استطاع قضاء ما عليه من شهر رمضان في الأيام التي أفطر فيها قبل صيام الست البيض فهو أفضل، وذلك استشهادًا لحديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: "دين الله أحق أن يقضى".

وأضافت دار الإفتاء المصرية أنه يمكن الجمع بين نية القضاء ونية صيام الأيام الستة عند علماء الشافعية، ويمكنه أن يصوم الأيام الستة في شوال ويؤخر القضاء بشرط الانتهاء من أيام القضاء قبل حلول رمضان التالي.

من جهتها، قالت لجنة الفتوى في مجمع البحوث الإسلامية، إنه لابد من التفرقة بين صيام الست من شوال وأيام القضاء، في حالتين وهما إمكانية الجمع بين قضاء رمضان وصيام الست من شوال، حيث أن صيام الست من شوال يكون طوال الشهر أما صيام القضاء فيكون له وقت محدد، فيمكن الجمع بقضاء الفائت من شهر رمضان ثم صيام الست من شوال، لأن الواجب مقدم على النوافل.

وهناك حالة أخرى لتقديم صوم الست من شوال على أيام القضاء، وهي انتهاء شهر شوال وباقٍ منه ستة أيام فقط، فلابد من صوم النافلة لأن الوقت صار ضيقًا ولا يسمح بصوم أيام القضاء، مستشهدين بذلك لما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "إن كان ليكون على الصيام من رمضان، فما أستطيع أن أصومه حتى يأتي شعبان".

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موعد بداية صيام الست من شوال

يبدأ صيام الأيام الست من شوال بالتزامن مع بداية شهر شوال، وليس لها يوم محدد لصومها، حيث يمكن صوم تلك الأيام مجتمعة أو متفرقة، ولكن لا يجب صيام اليوم الأول من شهر شوال والذي يوافق أول أيام عيد الفطر 2022 ويبدأ صيام الأيام الستة البيض من بعد ذلك اليوم على مدار شهر شوال.

وجاء في الحديث الشريف في صحيح مسلم عن أبي أيوب الأنصاري، رضي الله عنه، أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كصيام الدهر".

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