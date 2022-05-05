للاستمتاع بالصيف.. 7 نصائح بسيطة لتقليل أعراض حمى القش

يأتي الربيع ويبدأ الأنف في الرشح، ويشعر كثيرون بحساسية في الحلق لتؤثر أعراض ما يعرف بـ"حمى القش"، ووجدت دراسة أمريكية نُشرت في فبراير 2021 أن موسم حبوب اللقاح امتد 30 يومًا بين عامي 1990 و 2018، لذا فبدلاً من أن تبدأ في مارس وتنتهي في سبتمبر ، فإنها تبدأ الآن في أواخر فبراير وتستمر حتى أكتوبر.

وفقًا لموقع "ديلي ميل " هذا يعني أنه من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نجد طرقًا لتقليل الأعراض حتى لا يزال بإمكاننا الخروج والاستمتاع بفصلي الربيع والصيف، فنشارك خلال السطور التالية النصائح التي تعمل حقًا على فعل هذا.

- ما هي حمى القش؟

تنجم حمى القش، والمعروفة باسم التهاب الأنف التحسسي، عن حساسية من حبوب اللقاح، فحبوب اللقاح مسحوق ناعم تفرزه النباتات كجزء من دورة تكاثرها، عندما تتلامس البروتينات الموجودة في حبوب اللقاح مع الخلايا التي تبطن فمك وأنفك وعينيك وحلقك، فإنها تهيجها وتؤدي إلى رد فعل تحسسي.

أثناء رد الفعل التحسسي، يبالغ جسمك في رد فعله تجاه شيء يرى أنه يمثل تهديدًا ويحاول "القضاء عليه".

وفي حالة حمى القش ، فإن الشيء الذي يتحسس جسمك تجاهه هو حبوب اللقاح. يمكن أن يكون هذا حبوب لقاح الأشجار أو حبوب لقاح العشب أو حبوب لقاح الأعشاب الضارة ، والتي يتم إطلاق كل منها في وقت مختلف من العام.

عندما تدخل حبوب اللقاح جسمك على سبيل المثال عن طريق استنشاقها أو دخولها إلى العين، يستجيب الجهاز المناعي كما لو كان يتعرض لهجوم من قبل فيروس ويطلق عددًا من المواد الكيميائية المصممة لوقف انتشاره، و هذه المواد الكيميائية هي التي تسبب أعراضًا مثل دموع العين وسيلان الأنف التي تسبب لنا مثل هذا الصداع .

- كيف يؤثر الطقس على حمى القش؟

تؤثر كمية أشعة الشمس أو المطر أو الرياح على كمية حبوب اللقاح التي تطلقها والمسافة التي تسافر بها.

في الأيام العاصفة، ينتشر حبوب اللقاح بسهولة لأنه يتطاير مع النسيم، يكون عدد حبوب اللقاح أعلى أيضًا في الأيام الرطبة.

في الأيام الممطرة، قد يتم إزالة حبوب اللقاح من الهواء، مما يؤدي إلى انخفاض المستويات، ويمكن أن يؤثر الطقس أيضًا على الوقت من العام الذي يتم فيه إطلاق حبوب اللقاح، على سبيل المثال، تُبقي درجات الحرارة الأكثر برودة في الشتاء النباتات والأشجار نائمة، مما يعني إنتاج كمية أقل من حبوب اللقاح.

ومع ذلك، يعاني واحد من كل أربعة أشخاص مصابين بحمى القش من حساسية تجاه حبوب اللقاح من الأشجار (التي يتم إطلاقها خلال الربيع) وعدد أقل لديهم حساسية من الأعشاب الضارة (تُطلق خلال الخريف).

من الممكن أن تكون مصابًا بالحساسية تجاه أكثر من نوع واحد من حبوب اللقاح، غالبًا ما تستمر أعراض حمى القش لأسابيع أو حتى شهور في كل مرة

- أبرز أعراضها

تحتوي حمى القش على قائمة طويلة من الأعراض التي يمكن أن تتراوح في شدتها، غالبًا ما تكون مشابهة لأعراض البرد.

و تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا العطس والسعال وسيلان الأنف أو انسدادها وحكة أو احمرار أو دمع العينين.

و قد يعاني المصابون أيضًا من حكة في الحلق أو الفم أو الأنف أو الأذنين ، وفقدان حاسة الشم ، وألم حول الصدغ والجبهة (عندما تتأثر الجيوب الأنفية) ، وصداع وألم في الأذن ، والشعور بالتعب.

- ما الذي يمكنك فعله لتقليل الأعراض؟

لا يوجد علاج شاف من حمى القش أو طريقة للوقاية منها، لكن الخبر السار هو أن هناك خطوات يمكنك اتخاذها للتخفيف من الأعراض حتى تتمكن من العودة للاستمتاع بفصلي الربيع والصيف.

والأشياء التي يجب تجنبها :

قطع العشب أو المشي على العشب

قضاء الكثير من الوقت في الخارج

حفظ الزهور النضرة في المنزل

تجفيف الملابس في الخارج لأنها يمكن أن تلتقط حبوب اللقاح

ترك الحيوانات الأليفة في المنزل لأنها يمكن أن تحمل حبوب اللقاح في الداخل

يمكن أن تساعد هذه التدابير في تقليل ملامستك لحبوب اللقاح وبالتالي تقليل أعراض حمى القش.

- النصائح في حالة الإصابة بحمى القش