الأربعاء 04 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قرار من النيابة ضد عصابة الهواتف المحمولة بعين شمس

عصابة
عصابة
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أمرت نيابة عين شمس، بحبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة هواتف محمولة بأسلوب "الخطف".

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، قيام 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم استهدافهم وتم ضبطهم أثناء استقلالهم مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحد المتهمين والمستخدمة في ارتكاب العديد من حوادث السرقة وبحوزتهم مبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقات. 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 8 حوادث سرقة هواتف محمولة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

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