مصرع وإصابة شخصين في مشاجرة بالدقهلية

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر خلال مشاجرة وقعت بإحدى قرى محافظة الدقهلية وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باستقبال مستشفى نبروه المركزي كلا من “عبد الهادى علي أحمد 28 عاما” مقيم بهوت نبروه، جثة هامدة نتيجة جرح نافذ أعلى البطن، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة، وإصابة ذكى إبراهيم ذكي 52 عاما.

وتبين من تحريات المباحث أن مشاجرة وقعت بين المتهمين والمجنى عليهم لخلافات سابقة وتكثف المباحث من جهودها لضبط مرتكبي الواقعة.