الثلاثاء 03 مايو 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة شخصين في مشاجرة بالدقهلية

مشاجرة
مشاجرة
ads

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر خلال مشاجرة وقعت بإحدى قرى محافظة الدقهلية وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باستقبال مستشفى نبروه المركزي كلا من “عبد الهادى علي أحمد  28 عاما” مقيم بهوت نبروه، جثة هامدة نتيجة جرح نافذ أعلى البطن، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة، وإصابة ذكى إبراهيم ذكي 52 عاما.

وتبين من تحريات المباحث أن مشاجرة وقعت بين المتهمين والمجنى عليهم  لخلافات سابقة وتكثف المباحث من جهودها لضبط مرتكبي الواقعة.

مصرع شخص شرطة النجدة مديرية أمن الدقهلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاختيار يضع بصمته فى ذاكرة المصريين الفنية

الأكثر قراءة

كوميديا أحمد حلمى بـ «واحد تانى» تتفوق على شباب مسرح مصر بـ«زومبى»

محمد الباز يكتب: صلاة العيد.. من ثقة الدولة إلى غباء الجماعة الإرهابية

في ثاني أيام العيد.. الداخلية تواصل حملاتها لضبط المتلاعبين بجودة السلع الغذائية

نزهة بالمجان.. «ممشى أهل مصر» يفتح أبوابه لاستقبال احتفالات ثاني أيام العيد (صور)

زيارة ضريح الحسين بالحجز الإلكتروني أو تحديد موعد للزيارة (خاص)

الاحتفال بمئوية اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في لوس أنجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

طريقة جاليانو

مايكل كمال

قبول ذاتك.. طريقك لتحقيق التغيير

كريم فرغلى

واحد تانى يصالح حلمى الأولانى

ماجد حبته

صلاة العيد رقم 2849

فيصل شمس

هل ظلمتنا الفيفا فى مباراة السنغال؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الخارطة السياسية.. وأجندة الأفكار الوطنية!

محمد رفعت

ونعم الاختيار

عبد الرحيم طايع

هل نحن بخير؟

صور

حديقة الحيوان فى الجيزة تستقبل زوارها فى أول أيام العيد

إقبال كبير على حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية خلال أول أيام العيد

مواطنون يحتفلون بعيد الفطر فى وسط البلد

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الأوقاف الفلسطينى: رفع الأعلام الإسرائيلية في المسجد الأقصى اعتداء صارخ على المقدسات

رئيس وزراء فلسطين يضع إكليل زهور على ضريح الشهيد ياسر عرفات

بواسطة «بيجاسوس» الإسرائيلية.. تنصت خارجى يخترق هواتف رئيس وزراء إسبانيا