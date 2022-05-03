الثلاثاء 03 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تاريخ عيد الأضحى 2022 والإجازات الرسمية في 2022

عيد الأضحى
عيد الأضحى
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يبحث المواطنون عن تاريخ عيد الأضحى 2022 الذي يأتي بعد 70 يومًا من عيد الفطر 2022، حتى يتثنى شراء الأضحية المناسبة وتدبير تكاليف ذلك، والبعض الآخر ليتدبر أمور السفر لآداء مناسك الحج.

وتستعرض «الدستور» خلال ذلك التقرير تاريخ عيد الأضحى 2022 والإجازات الرسمية خلال العام.

 

تاريخ عيد الأضحى 2022

من المتوقع وفق الحسابات الفلكية أن يكون تاريخ عيد الأضحى 2022، يوم الجمعة 8 يوليو ويستمر حتى الثلاثاء 12 يوليو 2022، ولكن لم يحدد مجلس رئاسة الوزراء الأيام المحددة لإجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص.

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الإجازات الرسمية خلال 2022

  • ذكرى ثورة 30 يونيو.
  • يحصل العاملون على إجازة في شهر يوليو بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الذي جرى تحديد موعده فلكيا من 8 إلى 12 يوليو.
  • إجازة 23 يوليو.
  • إجازة رأس السنة الهجرية يوم 30 يوليو.
  • بعدها تكون إجازة ذكرى نصر 6 أكتوبر.
  • وإجازة 8 أكتوبر بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
  • وتليها إجازة ذكرى ثورة يوليو والتي تحل يوم السبت 23 يوليو 2022.

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إجازة عيد الفطر 2022

وقد شهد عيد الفطر 2022 أكثر من 7 أيام إجازة متواصلة والتي بدأت من يوم السبت 30 أبريل وتنتهي الخميس 5 مايو 2022 بالإضافة إلى الجمعة والسبت التاليين لها وهما العطلة الأسبوعية في بعض القطاعات.

يوم الجمعة الموافق  29 أبريل 2022 عطلة رسمية.

ويوم السبت الموافق 30 أبريل 2022 عطلة رسمية.

ويوم الأحد الموافق 1 مايو 2022 إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.

ويوم الاثنين الموافق 2 مايو 2022 اجازة اول ايام عيد الفطر المبارك.

ويوم الثلاثاء الموافق 3 مايو 2022 ثاني ايام عيد الفطر المبارك.

ويوم الأربعاء الموافق 4 مايو 2022 ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

ويليهم يوم الجمعة الموافق 6 مايو 2022 ويوم السبت الموافق 7 مايو 2022.

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