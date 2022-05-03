كيف واجه المشاهير والأغنياء لحظات اليأس؟

يمر المشاهير والأغنياء مثل باقي البشر بلحظات ضعف واكتئاب وفقدان للحماس، لكن عادة يركز الناس على أوقات الانتصارات، ويفترضون الكمال في الناجحين، رغم أن الحقيقة مختلفة تمامًا عن ذلك.

موقع lifehack، رصد إنجازات من نوع آخر حققها المشاهير، وهي مواجهة التحديات والانتصار على لحظات الضعف وفقدان الشغف، والوقوف بعد كل سقوط.

ويوضح الموقع أن أسباب فقدان الحماس كثيرة، منها تسلل الروتين إلى الحياة اليومية، ويمكن لهذا الروتين أن يكون قاتلًا فى بعض الأحيان.

يقول الموقع: «يمكن أن تتجاوز أحلامك وطموحاتك إمكانات مشروعك، فأنت تتطلع إلى تغيير العالم بمساهماتك، لكنك فى لحظة ما قد تشعر بأنك لا تستطيع إحداث فرق أو إضافة حقيقية فتصاب بالإحباط»، مضيفًا: «إذا كنت تسعى دومًا لتحقيق الكمال فاعلم أن هذا السعى سبب شائع بين العديد من رواد الأعمال لفقدان الدافع، لذا عليك أن تكون أكثر واقعية وتركز على الهدف».

وحسب الموقع، يشعر البعض بالإرهاق والتعب عندما يكون العمل مصدرًا للقلق، وبالتالى فإن الشعور الدائم بالقلق يبنى حاجزًا بينهم وبين مواصلة إنجاز العمل.

أما عن كيف يحيى الأشخاص الناجحون النجاح داخلهم مرة أخرى؟ فهناك بعض الأمثلة الحقيقية، أبرزها قصة ستيف جوبز، المخترع ورجل الأعمال الشهير، الذى قال خطاب التخرج فى جامعة ستانفورد، إنه لم يكمل دراسته، فبعد ٦ أشهر لم يشعر بأنه يفعل شيئًا ذا قيمة، فانسحب، لأنه شعر بعدم معرفة إلى أين يذهب فى الحياة.. فقرر أن يأخذ فصلًا فى فن الخط ورحل.

وبعد عشر سنوات، كان يجرى تصميم أول كمبيوتر، فاستخدم «جوبز» ما تعلمه فى فصل الخط، بما فى ذلك الأنواع المختلفة للطباعة، ووضعها فى Mac، أول جهاز كمبيوتر يمتلك أسلوب طباعة جميلًا، ما أثر بشكل إيجابى على أنواع الطباعة المختلفة التى نستخدمها اليوم.. وإن قرر ترك الكلية قبل الحصول على فصل الخط، فربما لم تكن أجهزة الكمبيوتر الشخصية تعمل بنفس الشكل الآن.

وأورد الموقع قصة تيموثى فيريس، رجل الأعمال الشهير، الذى رأى ضرورة الوجود فى بيئة صالحة، لتحفيز الإنسان على تحقيق النجاحات.

وقال رجل الأعمال الشهير: «انظر حول غرفتك الآن أو مساحة عملك. هل تلهمك؟ هل تعطيك الدافع؟ هل هى صاخبة أم هادئة؟ أحيانًا يكون أصعب شىء نفعله لأنفسنا هو محاولة إجبار أنفسنا على العمل فى منطقة تخبرنا بلا يمكننى العمل هنا».