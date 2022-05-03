حفلات وحمامات سباحة.. كيف احتفل المصريون بالعيد؟

عمرو الشامى - هبة عويضة ياسمين شعيب - شريف عبدالغنى - حسام جبر - شيماء رشاد - على حسين - زينب علاء

واصل المصريون احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك، لليوم الثاني، حيث تنوعت مظاهر الاحتفال بين الخروج للشواطئ والمتنزهات، والتوجه لحمامات السباحة داخل النوادي الخاصة هربًا من ارتفاع درجات الحرارة، والانضمام للحفلات والفعاليات التى تنظمها الفنادق والبواخر السياحية.

وتوافد أهالي الإسكندرية، على الكورنيش والشواطئ، رغم التقلبات الجوية التي تعرضت لها عروس المتوسط في أول أيام العيد، وتمثلت في تساقط الأمطار ونشاط مكثف للرياح على جميع الأنحاء.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عن تشغيل شاطئ مجاني يضاف إلى شاطئ المندرة الذي جرى تشغيله الصيف الماضي، مع التأكيد على عدم زيادة أسعار دخول الشواطئ.

وتجمع شباب أعلى كوبري ستانلي الشهير لالتقاط الصور، حيث يعد أحد أهم الأماكن السياحية بالمحافظة، التى يحرص الأهالي على زيارتها.

وفى مطروح، انتشرت مظاهر الاحتفال بالعيد بفعاليات ترفيهية في الحدائق العامة، وحفلات على مسرح الشاطئ، وتوافد الأهالي على كورنيش مدينة مرسى مطروح، وانتشرت الجمال والخيول، المخصصة للترفيه والتنزه، إلى جانب عدد من ألعاب الأطفال مثل المراجيح وغيرها.

وقال المحافظ اللواء خالد شعيب إنه جرى تنظيم ورشة فنية للأطفال بإشراف قصر ثقافة مطروح، إضافة إلى تنظيم ألعاب ترفيهية بإشراف مديرية الشباب والرياضة، فضلًا عن إقامة مباراة كرة قدم بالملعب الخماسى ومسابقة سباحة وفقرات فنية مسائية بحديقة كليوباترا.

وفى كفرالشيخ، توافد الأهالي على الحدائق والمتنزهات العامة وعلى رأسها حديقة صنعاء وحديقة الحيوانات، وحديقة الأسرة والطفولة بدسوق، وحديقة العائلات بمدينة فوه، وحدائق مطوبس وقناطر إدفينا، وحدائق الحامول، وعدد من المتنزهات، ومتحف كفرالشيخ.

وقال المحافظ اللواء جمال نورالدين إنه جرى توفير جميع سبل الراحة للمحتفلين، وتجهيز خطة إنقاذ ومراقبة لحالة البحر أولًا بأول فى مصيف بلطيم حفاظًا على رواد المصيف، مع توفير الخدمات الأساسية والمرافق وتوفير وسائل السلامة للمصطافين والاهتمام بالنظافة العامة بالشواطئ والتأكيد على توافر السلع التموينية ومراقبة مخابز المدينة وتنفيذ حملات مكبرة للنظافة صباحًا ومساءً. وأضاف أنه جرى التنسيق بين الجهات المعنية، خاصة مرفق الإسعاف لنشر ١٠٠ سيارة أمام المتنزهات والحدائق، وفى مصيف بلطيم، وعلى الطريق الدولي الساحلي.

وفى بورسعيد، خرج الأهالى للكورنيش وانضموا لعدد من الاحتفالات التى نظمتها الكافيهات الممتدة بطول الشاطئ، حيث رقص عدد من الشباب على أنغام الموسيقى، بينما فضل آخرون قيادة «البيتش باجى» على الرمال.

وقال طارق عثمان، مدير إدارة شاطئ بورسعيد، إنه جرى توزيع ٧٥ منقذًا لتغطية الشواطئ فى بورسعيد وبورفؤاد، مع التأكيد على منع نزول الأطفال البحر دون ذويهم، والتنبيه على المصطافين بعدم السباحة فى الماء لمسافات بعيدة، نظرًا للتقلبات الجوية الحالية. وفى المنيا، تراجعت أعداد المحتفلين، بعد أن فضّل الناس البقاء فى البيوت هربًا من ارتفاع درجات الحرارة، حيث خلا كورنيش النيل الذي كان يمتلئ بالمواطنين فى مثل هذه المناسبات، من أى مظاهر احتفال أو تجمعات تقريبًا.

وفضل بعض الشباب والأطفال التوجه للأندية الرياضية واستخدام حمامات السباحة، حيث شهد نادى المنيا الرياضى توافد أعداد كبيرة، بينما فضل البعض الاحتفال بالعيد داخل الفنادق الكبرى التى تجذب المواطنين من خلال تنظيم احتفالات وألعاب ترفيهية.

وفى الفيوم، أقبل الأهالى على زيارة حديقة الحيوان والملاهى الشعبية المنتشرة فى الشوارع. وقالت نهى مصطفى، مدير حديقة الحيوان بالفيوم، إنه جرى استقبال نحو ٥ آلاف زائر على مدى اليومين الأول والثانى للعيد.

وفى أسيوط، قال المحافظ اللواء عصام سعد، إن الحدائق العامة والمتنزهات والعبارات النهرية بمحافظة أسيوط شهدت توافدًا كبيرًا من المواطنين فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثاني للعيد، وسادت أجواء من الفرحة والبهجة، مع تكثيف الانتشار الأمني، وتغطية الميادين والشوارع الرئيسية بسيارات الإسعاف والحماية المدنية تحسبًا لأي طارئ.