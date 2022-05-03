بعد انتهاء عيد الفطر المبارك، يبحث كثيرون عن موعد تاريخ يوم عرفة 2022.

تاريخ يوم عرفة 2022

يتساءل البعض الآن عن موعد تاريخ يوم عرفة 2022، حيث يحل في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة في التقويم الهجري من كل عام.

يوم عرفة

ويعد يوم عرفة من أفضل الأيام عند المسلمين حيث انها تعتبر من أحد أيام العشر من ذي الحجة ويأتي في كل يوم فيه بثواب عظيم يمحو فيه السيئات ويتبارك فيها المسلم، فيما يقف الحجاج على جبل عرفة والتي يعد أهم أركان الحج.

مناسك الحج بيوم عرفة 2022

ويأتي يوم 9 ذي الحجة مع شروق الشمس يخرج الحاج من منى متوجهًا إلى عرفة للوقوف بها، والوقوف بعرفة يتحقق بوجود الحاج في أي جزء من أجزاء عرفة، سواء كان واقفا أو راكبا أو مضطجعًا، لكن إذا لم يقف الحاج داخل حدود عرفة المحددة في هذا اليوم فقد فسد حَجُّه، يعد الوقوف بعرفة أهم ركن من أركان الحج.

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