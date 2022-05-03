الثلاثاء 03 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 3 سنوات لراكب يهرب مواد مخدرة بالنزهة

حبس
حبس
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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة صاحب محلات بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، بتهمة جلب مواد مخدرة بقصد الاتجار بمنطقة النزهة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل أحمد عبدالهادي، وعضوية المستشارين ناجي الحايس، مجدي محمد البيومي، وأمانة سر محمد سمير، ومحمد خميس.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 15414 لسنة 2021 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 4939 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، أنه في يوم 12 أكتوبر 2021 بدائرة قسم شرطة النزهة، جلب المتهم «أصيل. ن»، 24 عامًا، صاحب محلات بقالة بالولايات المتحدة الأمريكية، مخدر الحشيش ونبات الحشيش الجاف «القنب» إلى داخل جمهورية مصر العربية دون ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.

جاء في تحريات مأمور جمارك ميناء القاهرة الجوي، أنه بتفتيش الركاب بناء على إخبارية من زميله، وحال مباشرته مهام عمله عثر بحوزة المتهم على عدد من أكياس الحلوى المخلوطة بمواد مخدرة وعدد من السجائر الإلكترونية تحوي بداخلها مخدرا وعدد 7 خزانات السجائر الإلكترونية تحوي سائلا لجوهر مخدر وسيجارتين ملفوفتين بداخلهما جوهر مخدر.

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