الثلاثاء 03 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإجازات المتبقية فى 2022 بعد عيد الفطر

الإجازات
الإجازات
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يبحث الكثير من المواطنين عن الإجازات المتبقية في 2022 بعد عيد الفطر، وذلك بعد أن حصل العاملون في مصر خلال شهر مايو وعيد الفطر 2022 على إجازة تخطت الـ7 أيام متواصلة، وقد ارتفعت مؤشرات البحث على محركات البحث العالمية وعلى رأسها "جوجل" عن الإجازات المتبقية في 2022 بعد عيد الفطر.

ويستعرض "الدستور" من خلال ذلك التقرير الإجازات المتبقية في 2022 بعد عيد الفطر.

الإجازات المتبقية في 2022 بعد عيد الفطر

يشهد عام 2022  عددا من الإجازات المتبقية بعد عيد الفطر والتي تبلغ 5 إجازات أولها في نهاية شهر يونيو المقبل وتحديدًا في يوم 30 يونيو والتي تعد إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، والتي أطاحت بمحمد مرسي وجماعة الإخوان من الحكم.

كما يشهد شهر يوليو 2022 إجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والتي تبدأ من يوم الجمعة 8 يوليو وتستمر حتى الثلاثاء 12 يوليو 2022، ولكن لم يحدد مجلس رئاسة الوزراء الأيام المحددة لإجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص.

وتليها إجازة ذكرى ثورة يوليو والتي تحل يوم السبت 23 يوليو 2022.

ثم إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية والتي تحل يوم 30 يوليو 2022.

وفي شهر أكتوبر 2022، يكون يوم الخميس 6 أكتوبر إجازة رسمية، بمناسبة ذكرى العبور.

ثم يحتفل المسلمون بالمولد النبوي الشريف يوم السبت الموافق 8 أكتوبر.

ولا يشهد شهرا نوفمبر وديسمبر أى إجازات رسمية نهائيًا.

 

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إجازة عيد الفطر 2022

وقد شهد عيد الفطر 2022 أكثر من 7 أيام إجازة متواصلة والتي بدأت من يوم السبت 30 أبريل وتنتهي الخميس 5 مايو 2022 بالإضافة إلى الجمعة والسبت التاليين لها وهما العطلة الأسبوعية في بعض القطاعات.

  • يوم الجمعة الموافق  29 أبريل 2022 عطلة رسمية.
  • ويوم السبت الموافق 30 أبريل 2022 عطلة رسمية.
  • ويوم الأحد الموافق 1 مايو 2022 إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.
  • ويوم الاثنين الموافق 2 مايو 2022 اجازة اول ايام عيد الفطر المبارك.
  • ويوم الثلاثاء الموافق 3 مايو 2022 ثاني ايام عيد الفطر المبارك.
  • ويوم الأربعاء الموافق 4 مايو 2022 ثالث أيام عيد الفطر المبارك.
  • ويليهم يوم الجمعة الموافق 6 مايو 2022 ويوم السبت الموافق 7 مايو 2022.
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