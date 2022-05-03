مواعيد حديقة الحيوان بالجيزة خلال عيد الفطر 2022

يبحث الكثير من المواطنين عن مواعيد حديقة الحيوان بالجيزة 2022، حيث يستغل المواطنون إجازة عيد الفطر 2022، للتنزه وقضاء أوقات ممتعة في الحدائق العامة، وقد بدأت إجازة عيد الفطر 2022 من يوم السبت 30 أبريل وتنتهي يوم الخميس المقبل 5 مايو.

وتعد حديقة الحيوان بالجيزة من أكبر حدائق الحيوان في مصر وأحد أقدم حدائق الحيوان في العالم، لما تتمتع به من مساحات خضراء واسعة وحيوانات برية من كافة أنحاء العالم، لذلك يقبل المواطنون على زيارتها في كل أيام السنة، وخاصة في عيد الفطر 2022.

ويستعرض "الدستور" لقرائه من خلال ذلك التقرير مواعيد حديقة الحيوان بالجيزة 2022؛ حتى يتسنى لرواد حديقة الحيوان بالجيزة معرفة أوقات الزيارة للتمتع بأوقات إجازة عيد الفطر 2022.

مواعيد حديقة الحيوان بالجيزة 2022

أعلنت حديقة الحيوان بالجيزة عن مواعيد العمل خلال عيد الفطر 2022، وكذلك سعر تذكرة الدخول والإجازة الأسبوعية، ووفقًا لما أعلنته حديقة الحيوان بالجيزة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فإن مواعيد العمل خلال إجازة عيد الفطر 2022 تبدأ من الساعة 8 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

أسعار دخول حديقة الحيوان بالجيزة 2022

وتضمن المنشور الخاص بحديقة الحيوان بالجيزة أسعار تذاكر الدخول لكافة الأعمار والتي بلغت 5 جنيهات للمصريين و20 جنيهًا لغير المصريين، والأطفال من عمر 5 سنوات تذكرة كاملة، كما يمكن استقبال الأفواج السياحية والرحلات المدرسية بحجز مسبق.

وتعد الإجازة الرسمية لحديقة الحيوان بالجيزة هي يوم الثلاثاء من كل أسبوع، ولكن بالتزامن مع طلب بعض الأفواج السياحية التي ترغب في تنظيم رحلات أو زيارات إلى حديقة الحيوان يوم الثلاثاء، يصبح سعر تذكرة حديقة الحيوان 65 جنيهًا، ولكن باقي الأيام سعر التذكرة 5 جنيهات.

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أسباب الإقبال على حديقة الحيوان بالجيزة خلال عيد الفطر 2022

شهدت حديقة الحيوان بالجيزة تطورات عديدة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير بالنظافة العامة للحديقة، كما تم تزويد حديقة الحيوان بالجيزة ببعض الحيوانات الجديدة منها نمور من سيبيريا والتي تم إعداد أجواء خاصة لهم، كما تم تحنيط الفيل "نعيمة" وعرضه على الجمهور.

كما توجد وسائل ترفيه عديدة داخل حديقة الحيوان بالجيزة منها حديقة الأطفال والتي توفر فرصة التفاعل المباشر بين الأطفال والحيوانات الأليفة والتصوير معها، وكذلك مدينة الألعاب الكهربائية، والبدالات النهرية.

كما تم توفير عربات "جولف" بنظام التأجير داخل الحديقة للتنزه بها وتغطية أكبر مساحة من التنزه في أقل وقت ممكن.