إصابة 8 أشخاص فى تصادم سيارة على الطريق الزراعى بالقليوبية

أدي حادث تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف على الطريق الزراعى السريع بقليوب فى القليوبية إلى إصابة 8 أشخاص بسبب السرعة الزائدة.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارًا بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى بقليوب ووقوع مصابين وعلى الفور تم الدفع بـ 4 سيارات الاسعاف.

وكشفت المعاينة الأولية أن تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف على الطريق الزراعى السريع بقليوب بسبب السرعة الزائدة وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسد من مستقلى السيارة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وتولت النيابة التحقيق.