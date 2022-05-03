الثلاثاء 03 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 8 أشخاص فى تصادم سيارة على الطريق الزراعى بالقليوبية

ارشيفية
ارشيفية
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أدي حادث تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف على الطريق الزراعى السريع بقليوب فى القليوبية إلى إصابة 8 أشخاص بسبب السرعة الزائدة.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارًا بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى بقليوب ووقوع مصابين وعلى الفور تم الدفع بـ 4 سيارات الاسعاف.

وكشفت المعاينة الأولية أن تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف على الطريق الزراعى السريع بقليوب بسبب السرعة الزائدة وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسد من مستقلى السيارة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وتولت النيابة التحقيق.

سيارة ميكروباص إصابة 8 أشخاص السرعة الزائدة نقل المصابين اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية

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