القبض على 3 أشخاص متهمين بقتل سائق «توكتوك» في قنا

تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن قنا، من كشف لغز واقعة العثور على جثة سائق "توكتوك"، في مركز دشنا.

تبلغ لمركز شرطة دشنا، من أحد المواطنين، بغياب نجله سائق مركبة "توكتوك "، عن مسكنهما عقب خروجه للعمل.

وفي وقت لاحق تبلغ للمركز بالعثور على جثة المتغيب بقطعة أرض زراعية كائنة بأحد الطرق بدائرة المركز وبها جروح بالرأس وعدم وجود مركبة الخاص به.

وتشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضافوا بوجود خلافات بينهم وبين المجنى عليه، قاموا على إثرها بالاتفاق على التخلص منه، فقام أحدهم باستدراجه بزعم توصيله لمنطقة زراعية (مكان العثور)، ولدى وصوله قام بمساعدة المتهمين الآخرين بالتعدي عليه بالضرب بالحجارة وخنقه حتى فارق الحياة، واستولوا على مركبة "التوك توك".

وبإرشادهم ضبطت مركبة "التوكتوك" المستولى عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية.