أسماء المصابين في حادث انقلاب «توك توك» بقنا

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب توك توك بمدخل نجع عبودي، بقرية الأشراف الشرقية، التابعة لدائرة مركز قنا، الذي وقع اليوم الثلاثاء، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وأسفر عن إصابة 7 أشخاص بينهم 5 أطفال.

البداية بتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب توك توك بنجع عبودي بقرية الأشراف الشرقية، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بينهم أطفال.

شملت أسماء مصابي الحادث كل من: « الشاذلي .ع، وعزيزة .م، وأمل .ع، وملك .ع، ومحمد .أ، وشقيقيه على، وحمزة . أ»، نتيجة وقوع حادث انقلاب توك توك بنجع عبودي في قرية الأشراف الشرقية.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.