إصابة 6 في انقلاب توك توك بقنا

أمرت النيابة العامة في قنا، اليوم الثلاثاء، الاستعلام عن صحة 6 مصابين في انقلاب «توك توك»، بالقرب من مدخل قرية الأشراف التابعة لمركز قنا، وإعداد تقرير حول حالتهم الصحية.

البداية بتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب توك توك بالقرب من مدخل قرية الأشراف بقنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.