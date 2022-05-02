الإثنين 02 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب خلافات مالية.. حبس شاب قتل صديقه فى مدينة بدر

حبس
حبس
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة الكلية، بحبس شاب قتل صديقه بسبب خلافات بينهما بمدينة بدر، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب بمدينة بدر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تم القبض على المتهم بقتل المجنى عليه بسبب وقوع مشادة بينهما تطورت لمشاجرة تعدى فيها الجاني بسكين على المجنى عليه متسببًا في إنهاء حياته.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط المكان لكشف ملابسات الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة.

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وائل لطفي

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