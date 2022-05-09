لبنى كمر تكشف عن دورها في فيلم «بحبك»

كشفت الفنانة لبنى كمر، عن دورها في فيلم «بحبك»، للفنان تامر حسني والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي في عيد الأضحى المبارك.



وقالت في تصريحات صحفية، إنها تجسد دور موظفة في إحدى القرى السياحية، التي تقضي فيها هنا الزاهد اجازته، خلال أحداث العمل، وتتعرف وقتها على بطل العمل تامر حسني، وتبدأ بينهما علاقة عاطفية.



وأعربت لبنى عن سعادتها بالعمل الذي سيكون ضمن الأعمال الهامة المعروضة بموسم عيد الاضحى المبارك، خاصة أن تامر أول الذين أعلنوا عن المشاركة في هذا الموسم الذي سيكون خلال الفترة القريبة المقبلة.

فيلم «بحبك» تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، ويشارك في البطولة حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار رومانسى اجتماعى لا يخلو من الكوميديا.



وكان قد طرح النجم تامر حسني البرومو الدعائي النهائي لفيلمه الجديد «بحبك»، الذي يخوض به منافسات موسم عيد الاضحى المقبل بشكل رسمي.