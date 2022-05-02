إصابة طالبين إثر انقلاب تروسيكل داخل ترعة فى قنا

أُصيب طالبان اليوم الإثنين، في حادث انقلاب تروسيكل داخل ترعة بقرية دندرة التابعة لدائرة مركز قنا.

كانت البداية بتلقي اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب تروسيكل داخل ترعة بقرية دندرة في قنا وأسفر عن إصابة طالبين.

وأسفر الحادث عن إصابة علاء مؤمن عبدالوهاب، 17 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد عبدالقادر أحمد 19 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.