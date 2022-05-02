الإثنين 02 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قيادات الكنيسة يهنئون محافظ بنى سويف بعيد الفطر (صور)

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
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استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف "بمكتبه" أول أيام عيد الفطر المبارك، وفدًا من القيادات الكنسية ببني سويف، ضم الأنبا"غبريال" أسقف بني سويف، القمص" باسيليوس الأنبا بولا "دير الأنبا بولا" والقمص"فام الأنطونى" دير الأنبا أنطونيوس" بمركز ناصر، القمص بولس فهمي وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك، ومن الكنيسة الإنجيلية: القس فلمون عازر، القس يوحنا قلادة، القس ميلاد يوسف، القس مجدي نجيب، ووفد مرافق من الكنيسة، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، وبعض  رجال الدين الإسلامي من الأوقاف والأزهر والتنفيذيين

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وتقدًمت القيادات الكنسية  بالتهنئة للمحافظ "د. محمد هاني غنيم" وكافة قيادات وأبناء بني سويف بعيد الفطر المبارك، مؤكدين أن شعب مصر دوما يمتاز بمتانة الوحدة الوطنية ورسوخها، وعمق مشاعر الود والمحبة التي تعكس الروح المصرية السمحة التي يشهد التاريخ على تماسكها والتي كانت وستظل دائما حائط قوى وحصن حصين  أمام كافة محاولات الفرقة وكيد قوى الشر والإرهاب.

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من جانبه أعرب المحافظ عن شكره لقيادات الكنسية، معبرا عن تقديره لهذه اللفتة الطيبة التي تجسد بشكل أصالة وتماسك الشعب المصري، وأن أعيادهم ومناسباتهم واحدة، وعلى قلب رجل واحد خلف قيادتنا السياسية وقواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة لحفظ وصون أمن واستقرار مصر، ومواصلة جهود التنمية في كافة القطاعات والمجالات.

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وفى سياق آخر، اعتاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على زيارة دور المسنين في  كل عيد ،حيث قام اليوم ،ترافقه حرم سيادته، بزيارة دار الخير والبركة للمسنين بالحمرايا شرق النيل، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقام محافظ بني سويف بتقديم التهنئة لنزلاء الدار بهذه المناسبة، معربا عن سعادته وحرصه على تواجده في مثل هذا اليوم بين آبائنا وأمهاتنا من المسنين في لمسة وفاء وتقدير وعرفانا بالجميل على أداء رسالتهم في الحياة ،متمنياً لهم دوام الصحة والعافية.

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بني سويف الأوقاف الكنيسة الانجيلية الشعب المصري الأقباط الكاثوليك الأنبا انطونيوس نائب المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم

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