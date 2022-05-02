الإثنين 02 مايو 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الحماية المدنية» تسيطر على حريق فى واجهة عمارة فى قنا

حريق في واجهة عمارة
حريق في واجهة عمارة
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سيطرت الحماية المدنية في محافظة قنا، تحت إشراف العميد هاني الأتربي، اليوم الإثنين، على حريق شب في واجهة عمارة سكنية بجوار معهد الخدمة الاجتماعية في قنا.

وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بالسيطرة على حريق شب في واجهة عمارة بجوار معهد خدمة اجتماعية بقنا، وانتقل الرائد شريف أبوطالب وسيارات الإطفاء وتمت السيطرة دون خسائر بشرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، وتمت السيطرة على الحريق الذي خلف خسائر في الشبابيك الخشبية. 

اللواء مسعد أبوسكين مدير أمن قنا الحماية المدينة قنا حريق شب

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