الإثنين 02 مايو 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انهيار سقف غرفة لعقار من 4 طوابق ببنها

ارشيفية
ارشيفية
ads

شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية، انهيار سقف غرفة بالطابق الرابع لعقار مكون من 4 طوابق، بمنطقة المنشية بالمدينة، وعلى الفور انتقل المهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، وحماده وهدان نائب رئيس المدينة، ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لمعاينة، ولم يسفر الحادث عن ثمة إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى المهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، بلاغا من غرفة الأزمات بالمدينة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بسقوط سقف غرفة بالطابق الرابع لعقار مكون من 4 طوابق بمنطقة المنشية بمدينة بنها.

وبالمعاينة والفحص تبين سقوط سقف غرفة بالطابق الرابع لعقار ملك ورثة "عبده محمد حسن"، بمنطقة المنشية بمدينة بنها، ولم يسفر الحادث عن ثمة إصابات أو خسائر بشرية نظرا لوجود سكان العقار خارج الشقة، وتم إحالة المبنى للجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينته، وقررت إخلاء الشقة وفصل الغاز الطبيعي عن العقار.

بنها محافظة القليوبية انهيار سقف

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاختيار يضع بصمته فى ذاكرة المصريين الفنية

الأكثر قراءة

عيدكم مبارك.. عبارات تهنئة عيد الفطر المبارك 2022

الأجمل| رسائل تهنئة عيد الفطر 2022 للحبيب والزملاء والعائلة مكتوبة

نص خطبة صلاة عيد الفطر المبارك 2022 مكتوبة من وزارة الأوقاف

أجمل صور تهنئة عيد الفطر المبارك 2022 وبطاقات المعايدة

يا ليلة العيد أنستينا أبرزها.. أغاني عشقها الجمهور في عيد الفطر 2022

دعاء عيد الفطر المبارك 2022 مكتوب للنفس وللغير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عظمة «الاختيار 3».. وأول «مسلسل تسجيلى وثائقى» فى التاريخ

محمد العسيري

سينما الشعب.. عودة الروح للمقاعد المهجورة

ماجد حبته

عيد السوريين مثلًا!

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا مشاهدات وآراء

جمال-أسعد

الحوار الوطنى المطلوب

لواء.حمدى البطران

جريمة فى البلاط الخديوى ( ١ )

لواء. محسن الفحام

دروس فى محبة الأوطان

د.أحمد الخميسى

البـشر.. أجمل هدايا العيد

صور

صلاة عيد الفطر في الجامع الأزهر (صور)

صلاة عيد الفطر في مسجد «مصطفى محمود»

صلاة عيد الفطر في مسجد عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يفرض إغلاقا شاملا بشكل مؤقت على الضفة الغربية وقطاع غزة

27 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال شهر أبريل الماضي

إسرائيل تؤجل محاكمة حارس الأقصى فادى عليان حتى 30 مايو