انهيار سقف غرفة لعقار من 4 طوابق ببنها

شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية، انهيار سقف غرفة بالطابق الرابع لعقار مكون من 4 طوابق، بمنطقة المنشية بالمدينة، وعلى الفور انتقل المهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، وحماده وهدان نائب رئيس المدينة، ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لمعاينة، ولم يسفر الحادث عن ثمة إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى المهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، بلاغا من غرفة الأزمات بالمدينة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بسقوط سقف غرفة بالطابق الرابع لعقار مكون من 4 طوابق بمنطقة المنشية بمدينة بنها.

وبالمعاينة والفحص تبين سقوط سقف غرفة بالطابق الرابع لعقار ملك ورثة "عبده محمد حسن"، بمنطقة المنشية بمدينة بنها، ولم يسفر الحادث عن ثمة إصابات أو خسائر بشرية نظرا لوجود سكان العقار خارج الشقة، وتم إحالة المبنى للجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينته، وقررت إخلاء الشقة وفصل الغاز الطبيعي عن العقار.