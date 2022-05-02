الإثنين 02 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق في مركب سياحي بالأقصر

حريق في مركب سياحي
حريق في مركب سياحي
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سيطر رجال الحماية المدنية والمسطحات المائية بمديرية أمن الأقصر، صباح اليوم الإثنين، على حريق محدود نشب فى أحد المراكب السياحية، التي ترسو بكورنيش النيل في محافظة الأقصر، وذلك دون مصابين من الركاب أو خسائر بشرية، وتمت السيطرة على الوضع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

  وتلقى اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بنشوب حريق محدود فى أحد المراكب السياحية التى ترسو بكورنيش النيل. 

 وانتقل على الفور رجال المسطحات المائية لموقع المركب ورجال الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق دون مصابين من الركاب أو خسائر بشرية.

رجال الحماية المدنية المسحات المائية مديرية أمن الأقصر حريق المراكب السياحية

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