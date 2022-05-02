السيطرة على حريق في مركب سياحي بالأقصر

سيطر رجال الحماية المدنية والمسطحات المائية بمديرية أمن الأقصر، صباح اليوم الإثنين، على حريق محدود نشب فى أحد المراكب السياحية، التي ترسو بكورنيش النيل في محافظة الأقصر، وذلك دون مصابين من الركاب أو خسائر بشرية، وتمت السيطرة على الوضع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بنشوب حريق محدود فى أحد المراكب السياحية التى ترسو بكورنيش النيل.

وانتقل على الفور رجال المسطحات المائية لموقع المركب ورجال الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق دون مصابين من الركاب أو خسائر بشرية.