إصابة 3 في مشاجرة ببني سويف

أُصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم بإصابات مختلفة، بمشاجرة بقرية نعيم ببني سويف، التابعة لمركز بني سويف.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة، مدير المباحث الجنائية، بوقوع مشاجرة بقرية نعيم التابعة لدائرة مركز بني سويف، وأسفرت عن 3 مصابين.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيَّن إصابة "هيبة ت"، 61 عامًا، إشتباه كسر بالساق الأيمن، و"نعيمه س"، 57 عامًا، اشتباه كسر بالساق الأيسر، و"أحمد. هـ"، 26 عامًا، اشتباه كسر بالساق الأيمن.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة.